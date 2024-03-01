Минпромторг обозначил сроки премьеры российского электромобиля E-Neva

Российский оборонный концерн «Алмаз-Антей», который занимается разработкой и производством зенитных ракетных комплексов, твердо намерен сделать электромобиль E-Neva серийным, но случится это не скоро. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, новинка встанет на конвейер в лучшем случае в 2026 году.

— Мы занимаемся проектом. Надо сказать, это не быстрый процесс. «Алмаз-Антей» просто сегодня перегружен основными задачами, поэтому нужно распределить правильно силы, — приводит слова руководителя ведомства ТАСС.

Не названа и площадка, где может начаться сборка E-Neva, хотя ранее сообщалось, что производство могут наладить на бывшем заводе Toyota под Санкт-Петербургом.

Напомним, что подготовленный Обуховским заводом прототип E-Neva министру показывали в июле 2022 года, когда он посещал Нижегородский завод 70-летия Победы, также входящий в «Алмаз-Антей». Под электрокар изначально проектировали собственную платформу, чтобы можно было устанавливать один или два электромотора. Во втором случае суммарная отдача силовой установки составит 435 л. с., а максимальная дальность хода на одном заряде — 460 км.