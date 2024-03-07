В России заканчиваются китайские автомобили HiPhi

Одной маркой китайских электромобилей на отечественном рынке может стать меньше, поскольку компания HiPhi анонсировала приостановку производства. Впрочем, даже если мы и потеряем этот бренд, то не в ближайшие недели — запасов импортированных в Россию машин состоятельным ценителям технологий хватит примерно на полгода.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на компанию AGR Automotive Group, которая занимается поставками «электричек» из Поднебесной, в дилерских центрах Premium Electro сформирован запас моделей HiPhi на 5-6 месяцев продаж.

— В дальнейшем с большой долей вероятности производство автомобилей возобновится, и решение о продолжении работы с данным брендом будет приниматься дополнительно, — подчеркнул представитель компании.

Напомним, в линейке бренда HiPhi представлены кроссоверы Y и X, лифтбэк Z и его «заряженная» версия A, однако общий тираж электромобилей за 2023 год составил менее 8000 машин, что и привело к кризису.

Компания Human Horizons столкнулась с финансовыми проблемами и с февраля 2024 года официально остановила работу своего единственного завода в китайском Яньчэне минимум на полгода. Сотрудникам, которым запретили вход на предприятие, отменили бонусы по итогам прошлого года, не выплатили зарплату за январь 2024-го и вообще предложили уволиться.