Volkswagen рассекретил «заряженные» ID.3 GTX и ID.7 GTX Tourer

Линейка электромобилей Volkswagen вот-вот пополнится двумя новинками. ID.3 GTX станет самым мощным «зеленым» хетчбэком в гамме бренда, а ID.7 GTX Tourer — самым мощным универсалом. Причем не только «батарейным», а в принципе — в истории вольфсбургской марки.

Volkswagen ID.3 GTX и ID.7 GTX Tourer получили новые бамперы с черным декором и колесные диски особого дизайна, а в салоне можно обнаружить черную обивку с красной прострочкой и логотипами GTX. Ключевые изменения в обоих случаях свелись к доработкам технической части: инженеры перенастроили подвеску и внедрили более мощные силовые установки.

Заднеприводный хетчбэк ID.3 GTX имеет единственный электромотор на задней оси — его отдача составляет 285 л.с. или 325 л.с. у модификации GTX Performance. Батарея на 79 кВт•ч обеспечивает запас хода без подзарядки до 600 км. А вот универсал ID.7 GTX Tourer предлагает уже полный привод, реализованный за счет пары электродвигателей — 107-сильного спереди и 281-сильного сзади. «Сарай», развивающий в сумме 355 «лошадей», оснащается аккумулятором на 86 кВт•ч и может преодолеть до 620 км на одном заряде.

Дата «живой» премьеры Volkswagen ID.3 GTX и ID.7 GTX Tourer пока не раскрывается. Не называет производитель и цены грядущих новинок. Не исключено, что со временем эти «электрички» доберутся и до России. По крайней мере, «обычные» ID.3 и ID.7 у нас «всерую» продаются: за новенький хетчбэк дилеры просят от 2,5 млн. рублей, за универсал — от 3,2 млн.