В Москве начнут строить зарядные хабы для электромобилей

Руководитель столичного дептранса Максим Ликсутов пообещал сделать жизнь владельцев электромобилей чуть легче и удобнее за счет введения в эксплуатацию новых зарядных станций. В интервью РИА «Новости» заммэра Москвы по вопросам транспорта сказал, что развивать необходимую инфраструктуру в Первопрестольной будут «опережающими темпами».

— К 2025 году планируем устанавливать 200–300 быстрых зарядных станций ежегодно, а также размещать зарядные хабы на крупнейших магистралях — там смогут одновременно заряжаться до 15–20 электромобилей за полчаса, — отметил Максим Ликсутов, который, к слову, и сам является владельцем «электрички», кроссовера «Москвич 3е».

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил о том, что в планах столичных властей значится доведение доли электромобилей в «легковом» автопарке города с нынешних 0,2% до 7% к 2030 году. А чтобы привлечь потенциальных покупателей к «зеленому» транспорту, он обещал параллельно развивать инфраструктуру, расширяя сеть зарядных станций на улицах, во дворах, в паркингах торговых и офисных центров. К началу следующего десятилетия их число должно увеличиться до 30 000 терминалов.