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В Москве начнут строить зарядные хабы для электромобилей

Московские власти анонсировали масштабное расширение зарядной инфраструктуры для электромобилей. Ставка будет сделана на организацию больших комплексов, которые смогут одновременно «раздавать» питание паре десятков «электричек».

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Автор
Максим Орлов

Изображение В Москве начнут строить зарядные хабы для электромобилей

Руководитель столичного дептранса Максим Ликсутов пообещал сделать жизнь владельцев электромобилей чуть легче и удобнее за счет введения в эксплуатацию новых зарядных станций. В интервью РИА «Новости» заммэра Москвы по вопросам транспорта сказал, что развивать необходимую инфраструктуру в Первопрестольной будут «опережающими темпами».

— К 2025 году планируем устанавливать 200–300 быстрых зарядных станций ежегодно, а также размещать зарядные хабы на крупнейших магистралях — там смогут одновременно заряжаться до 15–20 электромобилей за полчаса, — отметил Максим Ликсутов, который, к слову, и сам является владельцем «электрички», кроссовера «Москвич 3е».

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил о том, что в планах столичных властей значится доведение доли электромобилей в «легковом» автопарке города с нынешних 0,2% до 7% к 2030 году. А чтобы привлечь потенциальных покупателей к «зеленому» транспорту, он обещал параллельно развивать инфраструктуру, расширяя сеть зарядных станций на улицах, во дворах, в паркингах торговых и офисных центров. К началу следующего десятилетия их число должно увеличиться до 30 000 терминалов.

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