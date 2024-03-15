Продажи гибридов и электромобилей в России подскочили в полтора раза

Несмотря на здравый смысл, интерес россиян к гибридным и электрическим автомобилям растет. Увеличиваются как ежемесячные продажи «зеленых» моделей, так и их доля в общем объем российского авторынка, о чем свидетельствуют результаты очередного исследования.

Как отмечают аналитики «Открытие Авто», продажи гибридов и электромобилей в феврале 2024 года выросли на 52% относительно января и сразу в шесть раз в сравнении с февралем 2023-го. Реализация 7,3 тысячи машин за месяц позволила увеличить «зеленым» моделям долю — до 7,1% от всего автомобильного рынка России.

Рейтинг возглавляют модели Li Auto (Li Xiang), которые ввозятся по параллельному импорту: продажи L7 за месяц выросли на 74%, а L9 — на 37%. В тройку лидеров вошел также кроссовер Voyah Free (+77%). Он и еще три модели — Evolute i-Pro (+67,4%), «Москвич 3e» (-60,9%) и минивэн Voyah Dreamer (+22%) — единственные представители «официального» рынка в топ-10. Все остальные приезжают к нам всерую, но скоро ситуация может измениться.

— После очередного повышения таможенных пошлин с апреля у самостоятельно ввезенных гибридов и электрокаров в некоторой степени нивелируются те ценовые преимущества, которые есть сейчас по отношению, например, к официальным машинам Voyah, Hongqi и Wey. А вот объемы бизнеса более дорогих, зато завезенных официальными дистрибьюторами, машин наверняка будут расти, хотя уже и не с такой воодушевляющей динамикой, — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.