Электрическую «Газель» испытают Сахалином

Горьковский автозавод анонсировал старт эксплуатационных испытаний своего электрического автобуса «Газель E-City». Партию новейших «зеленых бусов» проверят в условиях реальных перевозок в двух концах России — новинка выйдет на дороги Южно-Сахалинска и Сочи.

Новинка уже прошла проверку в Москве — «Газель E-City» эксплуатировалась столичными перевозчиками на маршруте 883 на западе столицы. Испытания начались весной 2023 года и завершились в феврале 2024 года, причем модель проявила себя хорошо и во время летнего, и во время зимнего сезона. На очереди тесты электробуса в более суровых климатических условиях.

Сочи и Южно-Сахалинск обеспечат экстремальную погоду, от жары до холода, проверку высокой влажностью, ветрами и другими климатическими сюрпризами, характерными для разных регионов России. Особое внимание будет уделено состоянию и работоспособности электрических компонентов – двигателей и аккумуляторов — к которым погода предъявляет особые требования.

Напомним, низкопольный электрический автобус малого класса «Газель E-City» был впервые представлен публике в конце 2022 года на автобусной выставке BW Expo в Москве. Электробус оснащен мотором с пиковой отдачей 136 л.с. и 310 Нм, а также тяговой батареей емкостью 82 кВт⋅ч. Для оптимизации работы она имеет жидкостную систему термостатирования, поддерживающую заданный температурный режим вне зависимости от температуры за бортом. Запас хода на одной зарядке составляет порядка 150 км.