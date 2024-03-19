Audi презентовала свою версию Porsche Macan

Вслед за маркой Porsche, которая в начале 2024 года показала кроссовер Macan нового поколения, свою версию электромобиля на этих же агрегатах выкатили их коллеги по концерну. Новый Audi Q6 представлен официально — предварительные заказы уже принимаются.

В отличие от Macan, облик которого радикально поменялся в сравнении с предшественником, дизайн что кузова, что салона Q6 выполнен в фирменном стиле всех современных моделей с четырьмя кольцами. Интерьер отличается обилием экранов: 12,9-дюймовая цифровая приборная панель дополнена 10,9-дюймовым дисплеем мультимедиа и аналогичным по диагонали опциональным экраном для переднего пассажира. Система работает на Android Automotive OS и имеет технологии искусственного интеллекта, которые легли в основу виртуального помощника водителя.

Фото: Audi

Audi Q6 построен на платформе Premium Platform Electric с 800-вольтовой электрикой, батареей на 100 кВт·ч и парой электромоторов. Запас хода заявлен до 625 км, но детальной информации насчет автономности пока нет. Кроссовер предложат в версии Q6 с 375-сильными моторами, пиковая отдача которых кратковременно может вырастать до 450 л.с., а также в спортивном исполнении SQ6 с 480 л.с. в стандартной версии и 510 л.с. в пиковом варианте. Позднее на рынке появится купе-кроссовер Audi Q6 Sportback, а также более доступные заднемоторные заднеприводные версии.

Прием предзаказов на Audi Q6 e-tron quattro и Audi SQ6 e-tron уже открыт — стоить электромобили в Европе будут от 74 700 евро (около 7,5 млн. рублей) и 93 800 евро (примерно 9,4 млн. рублей) соответственно. Поставки кроссоверов клиентам начнутся в третьем квартале 2024 года, а там и до продажи в России по параллельному импорту недалеко — на отечественном рынке уже доступны электромобили Audi с китайского и европейского рынков.