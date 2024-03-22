Evolute объявил цену спортивного электрокроссовера i-Jet

Долгожданный Evolute i-Jet, производство которого началось еще в конце 2023 года, близок к выходу на рынок. «Моторинвест» объявил о старте предзаказов и раскрыл стоимость своей самой динамичной модели.

Силовая установка Evolute i-Jet состоит из пары электромоторов, развивает 585 л. с. мощности и 940 Н·м крутящего момента. Для кроссовера предлагается две батареи на выбор: литий-железо-фосфатная емкостью 80 кВт·ч с запасом хода 483 км по циклу WLTP или полутвердотельная на 90 кВт·ч, гарантирующая автономность до 530 км, хотя пока анонсирован кроссовер только с первым типом аккумулятора.

Новый i-Jet получит виртуальную 12,3-дюймовую панель приборов, дополненную проекционным дисплеем, мультимедиа с 15,6-дюймовым тачскрином, фоновую подсветку (64 цветов на выбор), передние кресла с отделкой из экокожи, массажем, подогревом и вентиляцией, электроприводом и памятью настроек, а также ряд другого оборудования.

Флагманский электрокроссовер Evolute обойдется покупателям минимум в 5 545 000 рублей с учетом государственной поддержки и специальных предложений. Дата старта полноценных продаж i-Jet пока не названа.