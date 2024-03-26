В России появится еще одна китайская марка автомобилей

Как сообщает портал «Китайские автомобили», концерн GAC зарегистрировал в России торговые марки Aion Y Plus, Aion V, Aion LX, Aion S и Aion ES. Все они являются электрическими моделями различного класса, которые с 2019 года продаются в Поднебесной. В нашей стране эти машины пока не представлены официально. И не факт, что будут, ведь регистрация брендов ничего не гарантирует.
Впрочем, вероятность велика. Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили собственные источники, близкие к российскому представительству GAC, сейчас китайцы сосредоточены на запуске нового кроссовера GAC GS3 и пока о дебюте Aion в нашей стране речи не идет. Но уже в апреле они могут раскрыть дальнейшие планы, связанные, в том числе, и с этим суббрендом.
Отметим, что большая часть зарегистрированных марок — Aion Y Plus, Aion V, Aion LX — относится к кроссоверам и только две, Aion S и Aion ES, к седанам. Мощность «электричек» составляет от 136 до 245 «лошадей», емкость батарей — от 37,9 до 144,4 кВт·ч в зависимости от модели и модификации, а их стоимость в пересчете на «деревянные» варьируется от 1,3 до 6,1 млн. рублей.