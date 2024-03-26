В России появится еще одна китайская марка автомобилей

Китайский автомобильный концерн GAC Motor намерен вывести на российский рынок фирменный суббренд Aion, под которым выпускаются электромобили. По крайней мере, на такие мысли наводит регистрация соответствующих торговых знаков.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», концерн GAC зарегистрировал в России торговые марки Aion Y Plus, Aion V, Aion LX, Aion S и Aion ES. Все они являются электрическими моделями различного класса, которые с 2019 года продаются в Поднебесной. В нашей стране эти машины пока не представлены официально. И не факт, что будут, ведь регистрация брендов ничего не гарантирует.

Впрочем, вероятность велика. Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили собственные источники, близкие к российскому представительству GAC, сейчас китайцы сосредоточены на запуске нового кроссовера GAC GS3 и пока о дебюте Aion в нашей стране речи не идет. Но уже в апреле они могут раскрыть дальнейшие планы, связанные, в том числе, и с этим суббрендом.

Отметим, что большая часть зарегистрированных марок — Aion Y Plus, Aion V, Aion LX — относится к кроссоверам и только две, Aion S и Aion ES, к седанам. Мощность «электричек» составляет от 136 до 245 «лошадей», емкость батарей — от 37,9 до 144,4 кВт·ч в зависимости от модели и модификации, а их стоимость в пересчете на «деревянные» варьируется от 1,3 до 6,1 млн. рублей.