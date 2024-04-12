Exlantix раскрыл новые подробности о седане ES для России

Летом 2024 года в России дебютирует Exlantix ES — электрический седан очередного суббренда Chery. В преддверии презентации китайский автопроизводитель раскрыл подробности о технологиях безопасности новинки.

Силовая структура автомобиля на 85% состоит из высокопрочной стали и алюминиевых элементов, а жесткость кузова на кручение у седана — 34 000 Нм/град. Exlantix ES прошел более сотни заводских испытаний пассивной безопасности по тридцати сценариям, моделирующим различные дорожные происшествия.

Заявлено, что инженеры смогли добиться оптимальной массы кузова и равномерного распределения нагрузки между осями, что в сочетании с работой интеллектуальной пневматической подвески IAS и амортизаторов с технологией CDC обеспечивает не только отточенную управляемость, но и «безопасное» поведение машины.

Фото: Exlantix

Электромобиль оснащен блоками управления, контролерами и датчиками BMU, BCU и BMS для регуляции работы каждой отдельной секции тяговой батареи. Система, помимо прочего, способна регулировать нагрузку и температуру, а также полностью отключать отдельную ячейку (например, по сигналу с датчика удара). Батарея имеет прочный корпус, который выдержал проверку давлением на днище в 1300 МПа и продемонстрировал усиленное сопротивление механическому воздействию и повреждениями.

Остается лишь добавить, что прочие подробности и детальные технические характеристики «электрички» для России, а также комплектации и цены Exlantix, вероятно, раскроет ближе к старту продаж ES, который состоится в ближайшие месяцы.