Shenlan SL03: Россию привезли новый электромобиль от Changan

Новая модель технически во многом унифицирована с известным в России Changan Uni-V, который продается официально, но отличается от последнего оригинальным дизайноми кузова и оформлением салона. При длине 4820 мм, ширине 1890 мм, высоте 1480 мм и колесной базе 2900 мм новинка близка к Skoda Superb. Китайский электрокар имеет 19-дюймовые колеса, панорамную крышу, безрамочные двери, а также «цифровизированный» интерьер с цифровой панелью приборов и 14,6-дюймовым экраном мультимедиа, который может поворачиваться к водителю или пассажиру.

В России на ресурсе «Авито» за 2,8 млн. рублей предлагается электрический Shenlan SL03 с 258-сильным мотором. В объявлениях указан полный привод, однако Changan такую модель выпускает только в моноприводном варианте с установленным на задней оси двигателем. Батарея на 78 кВт∙ч обеспечивает паспортный запас хода до 712 км, хотя продавцы эти данные в конкретных предложениях о продаже не приводят.