Обновленный лифтбэк Changan Uni-V поступил в шоу-румы дилеров

Лифтбэк Changan Uni-V пережил легкое обновление: автомобили уже начали появляться в автосалонах — правда, пока только в КНР. Официальный старт продажам посвежевшей модели китайцы еще не дали, но, вероятно, дилеры начнут предлагать машины покупателям уже со дня на день.

Судя по снимкам, которые сделаны в одном из китайских дилерских центров Changan и опубликованы нашими коллегами из Autohome.com.cn, компания ограничилась легким фейслифтингом. Uni-V получил светодиодную полосу, объединившую фары, а также решетку радиатора с новым рисунком и переработанный передний бампер. Задний тоже обновился — патрубки выхлопной системы разнесены теперь по разным сторонам. А вот интерьер не поменялся совсем, если не считать новые цвета и материалы отделки.

Фото: Autohome.com.cn

По информации из базы данных Министерства промышленности и информатизации КНР, машина чуть увеличилась в длине (до 4720 мм), что обусловлено новыми элементами обвеса, а вот ее ширина (1838 мм), высота (1430 мм) и колесная база (2750 мм) остались прежними. О прочих изменениях не сообщается — подтвержден текущий 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 188 л.с. и 300 Нм, а также 7-ступенчатый «робот».

Не исключено, что в гамме Changan Uni-V останется и 2,0-литровый двигатель на 233 сил и 390 Нм момента, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Но пока официально эта версия для китайского рынка не подтверждена. Как не подтвержден и дебют обновленного Uni-V в России.

Напомним, что сегодня Changan Uni-V продается в России в единственной модификации со 181-сильным 1,5-литровым турбомотором, «роботом» и передним приводом. Комплектаций при этом предложено две: автомобиль в исполнении LX можно приобрести по цене от 2 859 900 рублей, а в версии DLX — от 2 929 900.