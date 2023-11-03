​Адаптивная подвеска и гибридный мотор: Skoda презентовала Superb нового поколения

«Четвертый» Superb построен на платформе MQB Evo — новинка сохранила прежний размер колесной базы, но стала длиннее и выше. Заметно вырос объем багажника — на 20 литров у лифтбэка (до 645) и на 30 литров — у универсала.
Дизайн новинки уже засветился раньше — на скетчах, а теперь производитель подчеркнул, что все кузовные панели у машины новые. Увеличение угла наклона ветрового стекла улучшило аэродинамику — коэффициент аэродинамического сопротивления снижен на 10—15% (0,23 у лифтбэка и 0,25 — у универсала).
Даже базовый Superb получил 10-дюймовую цифровую панель приборов и тачскрин диагональю 10 либо 13 дюймов — в зависимости от версии. Остальное тоже было понятно из рисунков.
Моторная линейка представлена тремя бензиновыми агрегатами объемом от 1,5 до 2,0 литров мощностью 150, 204 и 265 л. с. и 2,0-литровыми дизельными двигателями мощностью 150 и 193 силы. Базовый бензиновый агрегат впервые дополнен 48-вольтовым стартер-генератором. Коробка передач — 7-ступенчатый «робот» DSG, а полный привод достанется только самым мощным версиям Superb.
Гибридная силовая установка с подзаряжаемой от розетки батареей теперь доступна только для универсала Combi — у него 1,5-литровый турбомотор и электродвигатель совокупной мощностью 204 л. с. и передний привод. Емкость батареи — 25,7 кВт·ч. На электротяге такой Superb проедет более 100 километров.
Выпускаться новинка теперь будет не в Чехии, а в Словакии, а продажи в Европе стартуют весной 2024 года. В России еще можно найти в продаже новые Skoda Superb нынешнего поколения — автомобиль обойдется от 2 681 000 до 5 190 000 рублей.