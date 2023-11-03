​Адаптивная подвеска и гибридный мотор: Skoda презентовала Superb нового поколения

«Четвертый» Superb построен на платформе MQB Evo — новинка сохранила прежний размер колесной базы, но стала длиннее и выше. Заметно вырос объем багажника — на 20 литров у лифтбэка (до 645) и на 30 литров — у универсала.

Дизайн новинки уже засветился раньше — на скетчах, а теперь производитель подчеркнул, что все кузовные панели у машины новые. Увеличение угла наклона ветрового стекла улучшило аэродинамику — коэффициент аэродинамического сопротивления снижен на 10—15% (0,23 у лифтбэка и 0,25 — у универсала).

Даже базовый Superb получил 10-дюймовую цифровую панель приборов и тачскрин диагональю 10 либо 13 дюймов — в зависимости от версии. Остальное тоже было понятно из рисунков.