Кроссоверы Honda e: NS1 зз Китая появились в России

Кроссовер Honda HR-V третьего поколения в версии для Китая получил две электрические модификации, которые выпускаются местными совместными предприятиями. Модель Honda e: NS1 от Dongfeng-Honda теперь доступна и в России.

Портал «АвтоВзгляд» на популярной торговой онлайн-площадке отыскал несколько предложений о продаже электромобилей, ввезенных в страну по параллельному импорту. Во всех случаях речь идет о модели Honda e: NS1, построенной на платформе e: N Architecture F, максимально унифицированной с Honda HR-V. В России, как и в Китае, продавцы предлагают две модификации.

Обе имеют полный привод и установленный на передней оси электромотор, но отличаются мощностью и емкостью батареи. Базовым является 182-сильный вариант с аккумулятором 53,6 кВт∙ч и запасом хода до 420 км, а также есть более мощное 204-сильное исполнение с батареей 68,8 кВт∙ч и автономностью до 510 км. Оба SUV оснащены цифровой панелью приборов, мультимедиа Honda Connect 3.0 с 15,1-дюймовым тачскрином, а также электронными ассистентами водителя.

На «Авито» продавцы оценивают Honda e: NS1 от 2 млн. до 3,8 млн рублей, причем цены напрямую не привязаны к версии — например, за 3,5 млн. руб. можно купить как 182-сильный, так и 204-сильный вариант электрического кроссовера.