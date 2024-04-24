Атомные деньги: выяснилось, сколько будет стоить российский электрокар «Атом»

Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», представитель проекта «Атом» Анатолий Кияшко в ходе конференции «Автонет» заявил, что на сегодняшний день стоимость «Атома» составляет «плюс-минус три миллиона рублей». При этом новинка позиционируется как компактный городской электромобиль, для которого такая цена убийственна — за те же деньги можно приобрести кроссовер «Москвич 3e». Но в «Атоме» делают оговорку, что старт продаж намечен на 2025 год, а потому из-за инфляции стоимость авто может поменяться.

Ранее стало известно, что полноценные прототипы «Атома» с собственными кузовами будут готовы к концу 2024 года, а пока идет проверка готовых систем на кузовах серийных машин, похожих на будущий электромобиль по компоновке, габаритам, расположению основных узлов, центру тяжести, весу и его распределению по осям. Заявлено, что «мулы» работают не только на полигоне в Набережных Челнах, но уже вышли и на дороги общего пользования.