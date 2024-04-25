Пекинский автосалон-2024: Exeed представил роскошный микроавтобус E08

Пекинский автосалон продолжает греметь премьерами: новинки ждут практически на каждом стенде. В частности, на площадке уже набравшего популярность и узнаваемость в России бренда Exeed гостей встречает футуристический минивэн E08, технические особенности которого производитель пока скрывает. Но ожидается, что он будет не только визуально привлекательным, но и очень мощным. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

На российском рынке, где китайские автомобили объективно сейчас правят бал, далеко не все инженерные чудеса из Поднебесной нашли отклик у покупателя. А вот Exeed, несмотря на высокие цены, нашел: в его салонах больше всего посетителей, а на дорогах часто встречаются автомобили бренда. Тем интереснее взглянуть на будущее марки, уже граничащее с настоящим.

Exeed на Пекинском автосалоне представил внушительный стенд, кульминацией которого является минивэн E08. На данный момент никаких технических подробностей о нем, повторим, нет. Да и сам выставленный образец блистает наглухо затонированными стеклами.

Доподлинно известно одно: Exeed E08 будет полностью электрическим. С высокой долей вероятности микроавтобус разделит платформу с некоторыми моделями новоявленного бренда Exlantix, чей стенд находится по соседству. А это в свою очередь может означать как наличие полного привода, так и более 500 л.с. в прямом доступе у правой ноги водителя. Одно можно сказать точно: эпоха кроссоверов сменяется эпохой микроавтобусов. Это будет очень интересно.