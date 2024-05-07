Geely рассекретила новый кроссовер Galaxy E5

Компания Geely готовит к премьере еще один электромобиль. «Зеленый» кроссовер E5 станет второй полностью электрической моделью в линейке Galaxy после седана E8. Продажи новинки должны начаться в ближайшие месяцы.

По дизайну новый Galaxy E5 близок к E8 — он использует тот же фирменный стиль. Да и по технике кроссовер во многом повторяет давно представленный седан. В основу «пятерки» легла платформа Geely Electric Architecture (GEA), позволяющая применять как гибридные, так и полностью электрические силовые агрегаты. Но индекс «E» в сочетании с оформлением передней части кузова указывает на то, что у дебютанта именно электродвигатели.

Обещано, что на рынок E5 выйдет в заднеприводной одномоторной и полноприводной двухмоторной версиях, но технические характеристики кроссовера официально пока не раскрыты. Естественно, предложат несколько вариантов батареи, отличающихся емкостью. Длина нового SUV составит 4615 мм, ширина — 1901 мм, а высота — 1670 мм при колесной базе 2750 мм.

Фото: Geely

В оснащение Galaxy E5 войдут цифровая панель приборов, мультимедиа с операционной системой от Meizu и онлайн-сервисами. Кроме того, электрокроссовер получит массу передовых ассистентов водителя, панорамную крышу, сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем.

Официальная презентация новинки Geely состоится ближе к выходу модели на китайский рынок, намеченному на второй квартал 2024 года. Перспективы ее появления в России пока туманны — о своем намерении вывести на отечественный рынок линейку Galaxy представители бренда не сообщали.