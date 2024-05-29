Volkswagen пообещал бюджетный электромобиль

В нашей стране «серые» электромобили Volkswagen пользуются довольно высоким спросом, и российским поклонникам «батарейных» машин наверняка будет интересно узнать, что вольфсбургцы готовят к премьере очередную «зеленую» модель. Причем, как обещается, весьма бюджетную — ценой до 20 000 евро.

Генеральный директор бренда Volkswagen и глава Brand Group Core Томас Шефер все еще считает, что будущее мирового автопрома — за электромобилями, и именно поэтому компания продолжит фокусировать внимание на «электричках». Это значит, что линейка «зеленых» моделей будет расширяться — причем в ней появится и совершенно новая бюджетная машина. Так марка намерена вернуться к своим корням — к тем временам, когда Volkswagen позиционировался как производитель массовых легковушек.

— Многие поколения людей ассоциируют бренды Volkswagen Group со своим первым автомобилем и доступными транспортными средствами. Мы продолжаем брать на себя эту социальную ответственность и по сей день, так что новый электромобиль будет моделью начального уровня, созданной в Европе и для Европы, — заявил Оливер Блюм.

Подробностей о бюджетной «электричке» он раскрывать не стал. Известно лишь, что новый Volkswagen, который будет стоить не больше 20 тысяч евро, дебютирует в 2027 году.