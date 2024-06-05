Электромобиль «Атом» получит грузовую версию

Российская компания «Кама», разрабатывающая электромобиль «Атом», не выпустила еще даже базовую пассажирскую версию своей модели, но уже анонсировала вторую модификацию «электрички». Так, «Атом» превратят в малотоннажный грузовой автомобиль сегмента LCV.

Как сообщила компания в своем telegram-канале, новинка будет построена на единой платформе с другими версиями «Атома», но получит кузов фургон: задние двери укомплектуют глухими панелями, а не стеклами, в салоне установят только одно сиденье — для водителя. Вместо пассажирского предусмотрена зона для размещения дополнительного груза, хотя в качестве опции можно заказать и второе кресло.

Объем грузового отсека составит до 1600 л, при этом «Атом» сможет перевозить до 360 кг поклажи длиной до 220 см. Погрузочная высота составит 69 см. Заявлено также, что в кузове появятся составная съемная перегородка салона и система для крепления багажа — напольные такелажные рейки, крючки и ремни.

Грузовой электромобиль будут окрашивать в акриловый белый цвет. В базовую комплектацию, помимо прочего, войдут телематическая система и цифровые решения, способные облегчить процессы ведения бизнеса — для управления автопарком и оптимизации расходов на него.

Официальная премьера грузового «Атома» — вернее, его прототипа — состоится на выставке технологий для интернет-торговли ECOM Expo 2024, которая пройдет в Москве с 5 по 6 июня.