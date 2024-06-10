В России выставили на продажу катафалк Tesla Model 3

Несмотря на отсутствие официальных поставок Tesla в Россию, на отечественном рынке достаточно предложений о продаже новых или подержанных электромобилей. Включая весьма необычные варианты — например, катафалк из Нидерландов.

Выставленный на продажу на «Авито» электромобиль выпущен в 2022 году. За Model 3 с пробегом 135 км продавец рассчитывает выручить 16 600 000 рублей, но при условии, что найдется покупатель, которому необходим экстравагантный катафалк от компании Derks. За основу взята заднеприводная Tesla в версии Standard Range Plus: она после доработки имеет автономность до 375 км пробега.

Фирма из Нидерландов сделала себе имя на выпуске лимузинов и ритуальных автомобилей, а доработанная Model 3 является одним из недавних проектов ателье. Tesla получает удлиненную колесную базу и полностью переделанную заднюю часть кузова из композитных материалов. Автомобиль оснащен небольшими боковыми дверями с местами для хранения вещей, у него высокая крыша и иное остекление.

Катафалк в стандартной комплектации располагает задней дверью с электроприводом и шторами «грузового» отсека — также с электроприводом.