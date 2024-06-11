Voyah объявила цены на «спортивный» электрокроссовер Free

Отличительные черты Voyah Free в версии Sport Edition — аэродинамический обвес, черная решетка радиатора, новый передний бампер с черными же элементами, иной задний спойлер и особые по дизайну 20-дюймовые колесные диски.
Некоторые изменения произошли и в салоне: селектор трансмиссии переехал на рулевую колонку, освободив место на центральной консоли для беспроводной зарядки смартфонов, а пассажиры на втором ряду получили отдельный экран для управления мультимедиа, климатом, панорамной крышей и ее солнцезащитной шторкой.
По «технике» все осталось по-прежнему, то есть Voyah Free EVR сохранил 490-сильную электрическую силовую установку с крутящим моментом в 720 Нм. Запас хода новинки достигает в идеальных условиях 1000 км.
С учетом акций и спецпредложений «спортивный» электромобиль обойдется от 5 890 000 рублей, ну а без скидок кроссовер можно приобрести по цене от 6 490 000 целковых.