Audi показала самую мощную серийную модель в своей истории

В феврале состоялась премьера обновленного Porsche Taycan, а в июне пришло время для презентации соплатформенного семейства Audi e-tron GT, также пережившего модернизацию. Марка начала рестайлинг с «заряженных» версий S e-tron GT и RS e-tron GT, а вдобавок презентовала модификацию RS e-tron GT Performance — самую мощную серийную машину за всю историю бренда.

Визуально посвежевшие электромобили отличаются от своих предшественников иным рисунком радиатора, переработанными бамперами и улучшенной аэродинамикой, новыми цветами кузова и вариантами колесных дисков. Кроме того, у каждой модификации свои нюансы в оформлении экстерьера.

Что же до салона, то он получил косметические изменения — переоформлены сиденья, руль (у RS-версий — с парой алых клавиш), накладки на пороги, цифровая панель приборов и мультимедиа. Расширился и перечень стандартного оснащения, но главные перемены — в технике.

Фото: Audi

Синхронный двигатель с постоянными магнитами на передней оси S e-tron GT и RS e-tron GT выдает 239 л.с., а сзади аналогичный агрегат развивает уже 564 л.с. Пиковая мощность у S e-tron GT составляет 679 л.с., у RS e-tron GT — 856 л.с., а RS e-tron GT Performance — аж 925 л.с., что делает новинку самым мощным серийным автомобилем, когда-либо созданным Audi. Под увеличившуюся мощность были адаптированы тормоза, причем доступны карбон-керамические механизмы, а RS-версии имеют диски с покрытием из карбида вольфрама.

Массу электромобилей снизили за счет новых материалов и технологий. Емкость батареи выросла до 97 кВт·ч, мощность рекуперации — с 290 до 400 кВт, зарядки — до 320 кВт. Улучшенная система терморегулирования позволила вкупе с другими доработками увеличить запас хода до 609 км. В перечень доступного для Audi e-tron GT оснащения вошли активная адаптивная пневмоподвеска и полноуправляемое шасси, которые ранее для модели не предлагались.

Обновленные электромобили ожидаемо стали дороже. Audi e-tron GT уже доступны для заказа: цены на S e-tron GT начинаются от 126 000 евро, RS e-tron GT — от 147 500 евро, а RS e-tron GT Performance — от 160 500 евро.