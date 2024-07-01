Exlantix обновил седан ES, который ждут в России

Уже совсем скоро, до конца лета, в России начнутся продажи Exlantix ES — электрического седана очередного суббренда Chery. А пока в нашей стране «зеленая» четырехдверка только готовится к дебюту, на домашнем рынке она уже успела слегка обновиться.

Судя по снимкам из социальных сетей КНР, визуально посвежевший электромобиль отличается от предыдущей версии только четырьмя новыми цветами кузова, а также новым вариантом отделки салона — в черно-красных тонах. Кроме того, как выяснили наши коллеги из «Китайских автомобилей», Exlantix пересмотрел списки опций в комплектациях (их будет три — Pro, Pro City Drive и Ultra), что позволило снизить стоимость седана.

В первых двух исполнениях предусмотрены 308-сильная установка и батарея на 77 кВт·ч. По части оснащения версия Pro City Drive отличается от обычной «прошки» лишь лидаром и продвинутыми ассистентами водителя с функцией беспилотного управления машиной. Флагманская же комплектация Ultra подразумевает уже два электромотора пиковой мощностью 473 л.с., полный привод, аккумулятор 100 кВт·ч, адаптивную пневмоподвеску и множество опций.

Наверняка со временем обновленный Exlantix ES доберется и до России, пока же мы ждем его предыдущую версию. Точная дата начала продаж премиальной «электрички» неизвестна, но она должна появиться в шоу-румах до осени. Цен, разумеется, тоже еще нет. Хотя ранее представители концерна Chery говорили, что на внешних рынках седан будет предлагаться по цене около 1 млн. юаней (примерно 13 млн. рублей).