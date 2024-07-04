В России может появиться новая китайская марка NETA

Еще одним автомобильным брендом из Поднебесной на российском рынке может в обозримом будущем стать больше. Начать официальные продажи своих моделей в России планирует компания Hozon Auto, причем ставку она делает на электромобили NETA.

Как сообщают «Известия», интерес Hozon Auto к российскому рынку подтвердил вице-президент компании Чжоу Цзян. Окончательное решение пока не принято, поскольку необходима адаптация китайских электромобилей к условиям нашей страны. Но если все сложится, то в перспективе может рассматриваться даже локализация некоторых моделей.

— Российский рынок отличный. Мы проводим соответствующие исследования для выхода на него. Однако географические и климатические условия в Китае и России разные, поэтому мы пока анализируем температурный разрыв и совместимость автомобилей, как они могут адаптироваться к российским реалиям, — отметил Чжоу Цзян.

В настоящее время автомобили от Hozon Auto поставляются в Россию по каналам «серого» импорта. Однако модели NETA особым спросом у покупателей китайской «автоэкзотики» не пользуются.