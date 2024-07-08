Zeekr готовит к премьере новый кроссовер Ark: опубликованы первые снимки

Китайский производитель премиальных электромобилей Zeekr анонсировал расширение своей модельной линейки. Компания решила усилить присутствие в популярном сегменте кроссоверов — на помощь компактному паркетнику с литерой X спешит среднеразмерный Ark.

Никакой информации о грядущей премьере пока нет — имеются лишь официальные снимки закамуфлированного прототипа. Судя по опубликованным изображениям, Ark получит экстерьер в фирменном стиле Zeekr, да и интерьер особо не удивит: ожидается традиционная архитектура с цифровой панелью приборов и крупным горизонтальным тачскрином мультимедиа.

Сообщается, что технически первый в гамме бренда среднеразмерный кроссовер будет унифицирован с седаном Zeekr 007. Из особенностей конструкции анонсированы 800-вольтовая бортовая электрика, тяговый аккумулятор собственной разработки китайской марки и электромоторы на основе карбида кремния.

Электромобили Zeekr пользуются высоким спросом и в России, но приобрести новейший Ark, когда он выйдет на рынок, в нашей стране будет непросто. Ведь как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, производитель запретил своим китайским дилерам продавать машины в РФ, и это ограничение вступило в силу 30 июня.