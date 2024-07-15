Стала известна точная дата начала производства российского электромобиля «Атом»

В распоряжении портала «АвтоВзгляд» оказался документ Минэкономразвития, уточняющий информацию по электромобилям, выпуск которых будет налажен в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК). И один из самых интересных пунктов касается проекта «Атом».

О том, что электромобиль «Атом» встанет на конвейер в 2025 году, стало известно уже давно. Теперь же появились более точные сроки серийного запуска производства — июль 2025 года. Вместе с базовой версией модели стоимостью от 3,3 млн. рублей (информация о ценах указана в документе Минэкономразвития) будут доступны два варианта для такси (за 3,1 и 3,3 млн. рублей), а за 3,2 млн. предложат машину для каршеринга.

Стандартный «Атом» получит 199-сильный электромотор, батарею на 77 кВт•ч и задний привод, а версии для такси и каршеринга будут иметь урезанную до 149 л.с. мощность установки и ограниченную до 130 км/ч максимальную скорость (у обычной версии лимитер — 170 км/ч). Машины для извоза и поминутной аренды смогут поддерживать стороннее программное обеспечение, получат особую отделку салона и даже увеличенное пространство для ног в таксомоторах.

К слову, в документе есть данные и по запускам других электромобилей в производство. В частности, LADA e-Largus — пятиместный универсал и грузопассажирский фургон — встанут на конвейер в августе 2024 года. А в октябре начнется серийная сборка минивэна Evolute i-Van.