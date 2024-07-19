Российский бренд «Амберавто» выпустит еще два электромобиля

Калининградский завод «Автотор» расширит линейку моделей собственного бренда «Амберавто». В настоящее время предприятие выпускает один электромобиль, седан A5, но в обозримом будущем к нему присоединятся еще две машины.

Telegram-канал «Автопоток» обратил внимание на информацию от дилеров, которые случайно раскрыли планы компании «Автотор». Так, мы увидели на слайде сразу две новинки: «Амберавто» L7, который позиционируется как «компактный электромобиль собственной разработки», и «Амберавто A3» — электромобиль, адаптированный к российским условиям. В основу последнего ляжет, вероятно, китайский JMEV E3.

Никаких подробностей о будущих новинках при этом нет. Слайд не раскрывает ни технические характеристики перспективных «электричек», ни даже ориентировочные сроки их запуска в серийное производство.

Напомним, до весны 2022 года в Калининграде собирали машины европейских и корейских брендов, а в 2023-м «Автотор» переключился на «китайцев». Сейчас предприятие выпускает автомобили Kaiyi, BAIC, SWM, Fothing и Jetour, а также легковую и коммерческую технику под собственными брендами «Амберавто» и «Амбертрак».