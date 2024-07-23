Субкомпактный FAW Bestune Pony поступил в продажу

В 2023 году на автосалоне в Шанхае компания FAW представила публике субкомпактный хетчбэк Bestune Pony, который стал не только первым электрическим микроавтомобилем в линейке бренда, но и одной из самых маленьких моделей на рынке в принципе. Теперь же он, наконец-то, выходит на рынок. Пока — только на китайский. Но позднее «Пони» может приехать и в Россию.

FAW Bestune Pony позиционируется как городской электромобиль, поскольку при длине 3000 мм, ширине 1510 мм, высоте 1630 мм и 1953 мм колесной базы модель идеально подходит для езды по загруженным улицам и облегчает владельцу поиск места для парковки.

Электромобиль предлагается с 27-сильным мотором, развивающим крутящий момент 85 Нм, чего хетчбэку массой в тонну достаточно для уверенного передвижения в мегаполисе. А вот аккумулятора на выбор два — 9,4 кВт•ч с запасом хода 122 км или 13,9 кВт•ч с автономностью до 170 км.

Оснащение электромобиля включает цифровую панель приборов, подушку безопасности, кондиционер, ассистент помощи при подъеме, а также встроенную камера заднего вида.

В Китае новый Bestune Pony стоит от 26,9 до 31,9 тысячи юаней (от 324 до 385 тыс. рублей по текущему курсу). В России же за него наверняка попросят в несколько раз больше, если, конечно, FAW вообще выведет эту модель на отечественный рынок. Итоговое решение пока не принято, но в мае представители компании говорили, что планируют расширить линейку в нашей стране за счет электромобиля.