Exlantix обозначил сроки российского запуска премиального кроссовера ET

До конца лета в шоу-румы российских дилеров должен поступить Exlantix ES — электрический седан одного из многочисленных суббрендов Chery. Следующий на очереди — кроссовер ET. И на него, судя по всему, тоже начнут принимать заказы в ближайшие недели.

Решение о выводе новой модели на наш рынок директор бренда Exlantix в России Гу Шуай объясняет высоким покупательским спросом на кроссоверы. Электрический ET позиционируют как машину, «сочетающую премиальный комфорт и инновационные технологии», но никаких подробностей при этом не раскрывают. Заявлены лишь габариты полноразмерного SUV: длина — 4955 мм, ширина — 1975 мм, а колесная база — 3000 мм.

Сроки начала «живых» продаж кроссовера Exlantix ET в России, как и цены, тоже пока неизвестны. Хотя представители марки подчеркнули, что принимать предварительные заказы на новинку автосалоны начнут сразу после запуска седана ES — то есть до конца лета, если, конечно, последний не задержится. Пока же бренд занимается формированием дилерской сети по всей стране.