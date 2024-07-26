Первый электрокроссовер Maybach появился в продаже в России

Mercedes-Benz официально покинул российский рынок, но это не означает, что в нашей стране невозможно купить новый автомобиль немецкой марки — спасибо «параллельному» импорту. Помимо классических бестселлеров бренда в продаже есть даже новейший электромобиль Mercedes-Maybach EQS 680 SUV.

За Maybach EQS SUV попросили почти 47 млн. рублей

Премьера модели состоялась в 2023 году на автосалоне в Шанхае — новинка стала флагманским вариантом электрического кроссовера EQS SUV, который получил особый декор кузова, уникальные по дизайну колеса, роскошную отделку салона и богатое базовое оснащение, включая раздельные сиденья на втором ряду.

Электрический Maybach располагает двухмоторной силовой установкой на 658 л.с., обеспечивающей полный привод. Кроссовер имеет адаптивную пневматическую подвеску, полноуправляемое шасси и батарею на 107,8 кВт·ч — запас хода «электрички» достигает 600 км.

В России такой Maybach EQS 680 SUV без пробега предлагают к покупке за 46 979 395 рублей — причем с полным таможенным оформлением и даже двухлетней гарантией. Соответствующее объявление портал «АвтоВзгляд» обнаружил на одном из популярных классифайдов.