GAC готовит еще один кроссовер для России

На сегодняшний день российская линейка GAC включает три модели: кроссоверы GS3 и GS8, а также минивэн M8. Но совсем скоро, в следующем году, в нее войдет еще один автомобиль — среднеразмерный SUV.

О том, что GAC готовит к премьере новый кроссовер, сообщили «Российской газете» в представительстве марки. Название дебютанта в компании пока не раскрывают, однако наши коллеги предполагают, что речь идет о модели LX — флагмане суббренда Aion. Учитывая, что у нас кроссоверы GAC именуются GS- с цифровым индексом на конце, вероятно, и новый SUV получит на отечественном рынке буквенно-числовое обозначение. Или и вовсе будет продаваться под новой маркой, которую GAC в нашей стране уже зарегистрировал.

Aion LX сопоставим по габаритам (4835х1935х1685 мм) с такими моделями, как, например, Geely Okavango. Однако при том, что колесная база у новинки от GAC длиннее (2920 против 2825 у «Джили»), салон автомобиля вмещает пять, а не семь человек.

Aion LX — это электромобиль. В базовой модификации он комплектуется 245-сильным мотором (350 Нм), размещенным на передней оси. Такая версия оснащается аккумулятором на 93,3 кВт*ч, и ее максимальная дальность хода достигает 650 км по китайскому циклу CLTC. Топовое исполнение подразумевает два двигателя суммарной мощностью 490 л.с. и возможность выбора батареи: из той же на 93,3 кВт*ч и более емкой на 144,4 кВт*ч. В первом случае «потолок» по пробегу — 600 км, во втором — более тысячи км.

Остается лишь добавить, что в Китае за Aion LX просят от 286 600 до 494 600 юаней, что по нынешнему курсу эквивалентно 3,4 — 5,6 млн. рублей. Но мы таких цен, разумеется, не увидим: в России «благодаря» огромным пошлинам и ультильсбору кроссовер будет стоить минимум в 1,5 раза больше.