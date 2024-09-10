Названо количество предзаказов на российский электрокар «Атом»

Заказы на российский электрокар Atom начали принимать в 2023 году. С тех пор зарегистрировано уже более 105 000 заявок. Причем 99% клиентов, которые внесли депозит, не осуществляли возврат. Инвесторами проекта выступают КамАЗ, Ростатом и РФПИ.

О предзаказах на электрокар Atom рассказал директор по бренду, маркетингу и коммуникациям АО «Кама» Иван Соломин, сообщает ИА «Татар-Информ». По его словам, размер предоплаты за один экземпляр автомобиля Atom составляет семь тысяч рублей. В сумме производители получили уже более 735 миллионов рублей. Но эти деньги никак не используют, поскольку они считаются возвратным депозитом.

Большинство предзаказов на электромобиль «Атом» оформлены из Москвы и Петербурга, также заявки поступили из Набережных Челнов, Владивостока, Новосибирска, Ростова, Казани, Краснодара, отметил Соломин.

Российский хетчбэк Atom оснастят электромотором на постоянных магнитах, силовой агрегат будет выдавать 204 л.с. Автомобиль получит батарею емкостью 77 киловатт-часов, которая обеспечит запас хода до 500 километров без подзарядки. В список опций должны войти современные системы, например, удержания в полосе и экстренного торможения, адаптивный круиз.

Первый кузов автомобиля Atom должен появиться до конца текущего года. Его сделают на заводе «Москвич», серийный выпуск планируют наладить в 2025-м. Помимо России, «Атомы» собираются производить в китайском Харбине.