Кроссовер Evolute i-Joy получит российский двигатель

В следующем году компания «Моторинвест», которой принадлежит бренд Evolute, планирует повысить уровень его локализации. На предприятии запустят конвейер по сварке и окраске кузовов, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на руководителя спецпроектов завода Василия Чеботарева.
На данный момент под маркой Evolute выпускают пять моделей. В линейке числятся кроссоверы i-Joy, i-Jet, i-Sky, седан i-Pro и гибридный «паркетник» i-Space.
Напомним, в прошлом году эксперты портала «АвтоВзгляд» искали, тестировали и покупали кроссовер Evolute i-Joy, который выпускают под Липецком. Старт продаж этой модели в России объявили еще в конце 2022-го, но в реальности познакомиться с автомобилем оказалось не так просто.