Кроссовер Evolute i-Joy получит российский двигатель

«Паркетник» Evolute i-Joy обзаведется не только отечественной силовой установкой, но и трансмиссиями нашего производства. Завод-изготовитель занимается развитием научно-технического потенциала, в том числе специалисты работают над эволюцией моторов и батарей. Кроме того, производитель планирует локализовать ряд резинотехнических и пластиковых запчастей.

Он появится у «электрички» в 2025 году

В следующем году компания «Моторинвест», которой принадлежит бренд Evolute, планирует повысить уровень его локализации. На предприятии запустят конвейер по сварке и окраске кузовов, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на руководителя спецпроектов завода Василия Чеботарева.

На данный момент под маркой Evolute выпускают пять моделей. В линейке числятся кроссоверы i-Joy, i-Jet, i-Sky, седан i-Pro и гибридный «паркетник» i-Space.

Напомним, в прошлом году эксперты портала «АвтоВзгляд» искали, тестировали и покупали кроссовер Evolute i-Joy, который выпускают под Липецком. Старт продаж этой модели в России объявили еще в конце 2022-го, но в реальности познакомиться с автомобилем оказалось не так просто.