Салон электрической LADA e-Aura впервые показали в Сети

Снимок LADA e-Aura был сделан, когда АВТОВАЗ посетил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, сообщает пресс-служба отечественного бренда. Информация об испытаниях электрической версии стретч-седана «Аура» впервые появилась в начале месяца, об этом рассказывал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Пока в Тольятти не раскрывают подробности об электрифицированной LADA e-Aura. Известно только, что официальные снимки этого автомобиля раньше не попадали в открытый доступ.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, как изменится классическая LADA Aura в ближайшем будущем. Мы рассказали все, чего вы не знали о первом современном отечественном представительском авто.