Салон электрической LADA e-Aura впервые показали в Сети

С конвейера Тольяттинского автогиганта сошел опытный экземпляр «электрички» LADA e-Aura. Производитель выложил в интернет снимок задней части интерьера удлиненного седана. Для обивки сидений использовали кожу красного цвета. В кадре видны раздельные кресла с боковой поддержкой. Между ними установлена достаточно широкая центральная консоль с подлокотником, а также панель с четырьмя сенсорными тачскринами.

Снимок LADA e-Aura был сделан, когда АВТОВАЗ посетил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, сообщает пресс-служба отечественного бренда. Информация об испытаниях электрической версии стретч-седана «Аура» впервые появилась в начале месяца, об этом рассказывал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Пока в Тольятти не раскрывают подробности об электрифицированной LADA e-Aura. Известно только, что официальные снимки этого автомобиля раньше не попадали в открытый доступ.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, как изменится классическая LADA Aura в ближайшем будущем. Мы рассказали все, чего вы не знали о первом современном отечественном представительском авто.