Фото экстерьера электрической LADA e-Aura появилось в Сети

Фотошпионы сумели запечатлеть кузов LADA e-Aura на электротяге. Раньше по Сети гуляли только кадры салона — официальные и неофициальные. Тогда стало понятно, что для обивки сидений производитель использовал экстравагантную кожу красного цвета, чего нет у классической версии. Когда с конвейера сошел опытный экземпляр «электрички», АВТОВАЗ продемонстрировал широкой общественности снимок задней части интерьера удлиненного седана.

Теперь мы видим, что снаружи электрический стретч-седан LADA e-Aura ничем не отличается от обычной бензиновой версии за исключением одной мелочи. «Электричку» выдает только синий шильдик на радиаторной решетке. Фотографию кузова новинки опубликовал телеграм-канал RCI News.

Пока в Тольятти не раскрывают подробности об электрифицированной LADA e-Aura. Хотя промышленное производство ее классической версии стартовало в начале октября этого года. В момент запуска резидент России Владимир Путин находился на видеоконференции с АВТОВАЗом, российский лидер высоко оценил новинку.

Для «Лады» Aura является моделью нового класса, получившей сплав габаритов и вместительности сегментов С и D. В первую очередь, «Аура» ориентирована на пассажиров, их статус и комфорт.

Кстати говоря, портал «АвтоВзгляд» уже успел провести «закрученный» тест-драйв бизнес-седана LADA Aura и оценить все ее плюсы и минусы.