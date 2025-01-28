Опубликованы фото предсерийного прототипа российского электрокара «Атом»

Первые предсерийные образцы «Атома» появились на свет в конце прошлого года. Они представляют собой полноценные электрокары с работающим функционалом. Облик новинки окончательно сформирован. Именно в таком виде, как на появившихся в Сети официальных фото, она пойдет в серию.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале проекта «Атом». Уточняется, что его команда занималась сборкой прототипов вне конвейерной линии — это был несерийный технологический процесс. Такие машины предназначены для тестов на дорогах общего пользования, полигонах и в лабораториях.

На данный момент разработчики калибруют системы «Атома», занимаются настройкой бортового софта. Кроме того, прототипы проходят серию тестов в реальных условиях. С начала создания проектной документации электрокара до сварки первого кузова прошло всего пару лет.

Начальную версию «Атома» планируют «вооружить» 204-сильным мотором на задней оси, в будущем должна появиться модификация с полным приводом. Интерфейс хотят сделать полностью цифровым.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что окончен первый этап дорожных тестов российского электрокара «Атом».