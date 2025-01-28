В России стартовали «официальные» продажи премиального Avatr 11

Представители российского офиса Avatr долго подогревали интерес потенциальных покупателей к кроссоверу с индексом 11, и вот он наконец поступил в продажу. «Электричка» предлагается в нашей стране в трех вариантах исполнения, а ее стартовая цена — без малого 7 миллионов рублей.

Для «официального» Avatr 11 предусмотрено три версии: 90 kWh RWD 5 seats, 116 kWh AWD 5 seats и 116 kWh AWD 4 seats. Как понятно из названий, они отличаются друг от друга емкостью аккумуляторной батареи (90 или 116 кВт/ч) и количеством посадочных мест (пять или четыре). А еще — типом привода (у первой модификации — задний, у остальных двух — полный), уровнем оснащения и, разумеется, ценой.

Так, если за 90 kWh RWD 5 seats дилеры просят от 6 950 000 рублей, то 116 kWh AWD 5 seats выудит из кошелька уже минимум 7 500 000. А за 116 kWh AWD 4 seats с капитанскими креслами на втором ряду придется выложить еще на 300 тысяч больше — то есть не менее 7,8 млн «деревянных».

Отдельно стоит отметить, что первые владельцы «официальных» Avatr 11, которые приобретут автомобиль до 21 февраля, получат пожизненную гарантию на электрические компоненты кроссовера — в том числе на батарею. Пожизненную — значит, до тех пор, пока машину не перепродадут следующему владельцу. В остальных же случаях гарантия составит 8 лет.