Электрический кроссовер Geely EX5 официально представили в России

Geely впервые выводит на российский рынок кроссовер-электромобиль. Модель EX5 оснащается силовой установкой «11 в 1»: это в том числе подразумевает 218-сильный электродвигатель, расположенный на задней оси. На ускорение до «сотни» новинке требуется 6,9 секунды. Она построена на фирменной модульной архитектуре GEEA 3.0.

Прежде «электрички» этой марки официально к нам не приезжали

Литий-железо-фосфатная батарея обеспечивает новому Geely EX5 запас хода до 430 км. Время зарядки с 10 до 80% занимает меньше получаса. На 65% кузов «электрички» состоит из высокопрочных сталей, на борту находится более десяти систем активной безопасности и водительских ассистентов ADAS. К одной из основных «фишек» новинки производитель относит управляемость.

Длина EX5 достигает 4615 мм, а ширина — 1901 мм при колесной базе 2750 мм. Багажное отделение вмещает 461 л, а при сложенных креслах второго ряда — 1877 л. Основными функциями Geely EX5 можно управлять с помощью 15,4-дюймового тачскрина мультимедийного комплекса. Основная информация для водителя собрана на 10-дюймовой цифровой приборной панели. Впервые в истории «Джили» в качестве софта используется операционная система Flyme Auto.

Дату начала продаж российский офис Geely пока не называет. Под вопросом остаются и цены — очевидно, их раскроют ближе к запуску новинки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Белоруссии запустят производство Geely Preface. В России этот бизнес-седан продается с августа 2024 года.