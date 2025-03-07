Теперь официально: «Атом» встанет на конвейер в июле 2025 года

О том, что российский электромобиль «Атом» отправится в серийное производство в июле 2025 года, портал «АвтоВзгляд» сообщил еще прошлым летом. Теперь эту информацию подтвердили официально — в пресс-службе Минпромторга Татарстана. А еще представители ведомства раскрыли количество оформленных предзаказов.

Кроме того, стало известно, сколько машин уже забронировано

Так, таксопарки, операторы каршеринга и простые покупатели-частники забронировали более 105 тысяч электрокаров «Атом», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга Татарстана. Прием предварительных заказов, напомним, открыли еще в 2023-м — тогда за подтверждение места в очереди просили внести 7000 рублей.

На сегодняшний день сбор заявок закрыт, о чем говорится на официальном сайте проекта. Теперь предлагается разве что «присоединиться к листу ожидания», оставив свои контактные данные.

Но вернемся к производству. Портал «АвтоВзгляд» узнал дату начала серийной сборки «Атома» из «слитого» документа Минэкономразвития, уточняющего информацию по электромобилям, выпуск которых планируют наладить в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК). И в нем, помимо прочего, раскрывались цены: базовая версия модели — 3,3 млн рублей, варианты для такси — 3,1 или 3,3 млн, для каршеринга — 3,2 млн.

Будут ли эти прайсы актуальны к моменту запуска, сказать сложно, поскольку мы не знаем, рассчитывалась стоимость «на сегодня» или «на день рыночного дебюта».