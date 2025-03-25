Электрический седан Xiaomi SU7 разбили в краш-тесте

Автомобиль, который эксперты называют «китайской Tesla», показал лучший результат в краш-тестах C-NCAP среди моделей, протестированных по стандарту 2024 года. Он получил 5 звезд и обошел по безопасности, к примеру, таких конкурентов, как Exlantix ES.

Популярную модель тестировали по стандартам 2024 года

Как отмечает телеграм-канал «Китайские автомобили: только новости», по итогу краш-теста результат Xiaomi SU7 составил 93,5%. Категорию активной безопасности оценили в 95,25%. Безопасность пассажиров — в 94,31%, а безопасность пешеходов достигла рекордного показателя в 90,42%.

Седан Xiaomi SU7 представили в марте 2024 года. В России автомобиль продают по схеме параллельного импорта. Впервые машина появилась на отечественном рынке в конце мая 2024 года.

Автомобильные краш-тесты C-NCAP проводятся китайским центром автомобильных технологий и исследований (CATARC) с 2006 года.