Электрический седан Xiaomi SU7 разбили в краш-тесте

Как отмечает телеграм-канал «Китайские автомобили: только новости», по итогу краш-теста результат Xiaomi SU7 составил 93,5%. Категорию активной безопасности оценили в 95,25%. Безопасность пассажиров — в 94,31%, а безопасность пешеходов достигла рекордного показателя в 90,42%.
Седан Xiaomi SU7 представили в марте 2024 года. В России автомобиль продают по схеме параллельного импорта. Впервые машина появилась на отечественном рынке в конце мая 2024 года.
Автомобильные краш-тесты C-NCAP проводятся китайским центром автомобильных технологий и исследований (CATARC) с 2006 года.