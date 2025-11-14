В Россию приедет компактный кроссовер Dongfeng Vigo

Первая партия компактных кроссоверов Dongfeng Vigo для российского рынка, вооруженных электрической силовой установкой, состоит из 800 экземпляров. Начало продаж уже не за горами, но конкретные сроки пока не названы.

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на регионального менеджера по продажам Dongfeng в Белоруссии Инь Сыжана. Кстати, реализация Vigo стартовала в дружественной республике. В пересчете на наши деньги там кроссовер оценивается в 1,5 млн рублей.

Новинка является аналогом «поднебесного» Nammi 06. Снаружи они отличаются наличием панорамной крыши. Паркетник, предназначенный на экспорт, также получил европейские зарядные порты и тотальную оцинковку кузова, чьи габариты составляют 4306х1868х1645 мм при колесной базе 2715 мм. Еще «китаец» может похвастать 200-миллиметрвым дорожным просветом, что сыграет ему на руку в отечественных реалиях.

По сравнению с донором, для «Виго» на пару десятков «лошадей» снизили мощность электромотора, в итоге он выдает 163 л.с. Прилагается литий-железо-фосфатная батарея с технологией супербыстрой зарядки 3C, заявленный запас хода — 480 км. В салоне водителя и пассажиров должны порадовать внушительный пакет теплых опций и русифицированный мультимедийный комплекс.

