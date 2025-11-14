В Россию приедет компактный кроссовер Dongfeng Vigo

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на регионального менеджера по продажам Dongfeng в Белоруссии Инь Сыжана. Кстати, реализация Vigo стартовала в дружественной республике. В пересчете на наши деньги там кроссовер оценивается в 1,5 млн рублей.
Новинка является аналогом «поднебесного» Nammi 06. Снаружи они отличаются наличием панорамной крыши. Паркетник, предназначенный на экспорт, также получил европейские зарядные порты и тотальную оцинковку кузова, чьи габариты составляют 4306х1868х1645 мм при колесной базе 2715 мм. Еще «китаец» может похвастать 200-миллиметрвым дорожным просветом, что сыграет ему на руку в отечественных реалиях.
По сравнению с донором, для «Виго» на пару десятков «лошадей» снизили мощность электромотора, в итоге он выдает 163 л.с. Прилагается литий-железо-фосфатная батарея с технологией супербыстрой зарядки 3C, заявленный запас хода — 480 км. В салоне водителя и пассажиров должны порадовать внушительный пакет теплых опций и русифицированный мультимедийный комплекс.
