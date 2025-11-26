С миру по нитке: Zeekr пытается выжить, залезая в кошельки своих клиентов

Компании, занятые производством высокотехнологичных автомобилей, работающих на альтернативной энергии, начали сталкиваться с растущими затруднениями в финансировании собственных разработок. И изыскать средства на продолжение своей деятельности многие из них решили в карманах клиентов. И в этом смысле марка Zeekr стала далеко не первой ласточкой, решившей переложить свои проблемы на плечи покупателей. Портал «АвтоВзгляд» решил затронуть некоторые аспекты того, что называется модным словом «краудфандинг».

Поток халявного государственного финансирования электромобильных и автопилотных затей постепенно иссякает. Автопроизводителям, оседлавшим модные тренды, приходится включать мозг, чтобы найти ресурсы для поддержания на должном уровне ожиданий своих инновационно-ориентированных покупателей. Ибо только они готовы переплачивать за продукт, возможности которого выходят далеко за рамки реально востребованного функционала.

ЛЮБИШЬ — ТАК ДОКАЗЫВАЙ

В минувший понедельник Zeekr — премиальное подразделение компании Geely — объявила о старте в Китае краудфандинговой кампании с целью сбора средства на обновление и модернизацию систем помощи водителю. Акция коснется машин 2024 модельного года — лифтбека 001 и минивэна 009. Производитель надеется стрясти с водителей, заинтересованных в апгрейде своих автомобилей, немалую сумму — в общей сложности 158,25 млн юаней, что на наши деньги составляет 1,75 млрд рублей.

Фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Чтобы фокус удался, компании придется убедить три тысячи владельцев лифтбэков заранее оплатить полную предполагаемую стоимость работ — далее продолжу давать цены в переводе на отечественную валюту, чтобы не путаться непонятных «поднебесных» тугриках. Итак, хозяева вышеуказанных машин попадут на 370 тысяч рублей, а полторы тысячи владельцев минивэнов — на 425 тысяч рублей.

Напомню, что краудфандинг — это такой сбор средств, при котором люди добровольно вкладывают деньги в развитие компании, но взамен получают некие бонусы. В данном случае никаких поблажек не предусмотрено, и даже наоборот. Вопреки авансовому самопожертвованию добровольцев, оплачивать стоимость работ им все-таки придется практически заново, поскольку в зачет пойдет только ваучер на сумму, эквивалентную 220 тысячам рублей.

Вот мы потом хохотали! Что называется, не растерялся: любишь, так доказывай...

Суть предполагаемой модернизации состоит всего лишь в замене нынешних чипов автономного вождения Nvidia Orin-X производительностью 508 TOPS на Nvidia Thor-U мощностью 700 TOPS. Это позволит автомобилю ехать по выстроенному маршруту без активного участия водителя, парковаться в автоматическом режиме и совершать автономный экстренный объезд препятствий. Естественно, без такого набора автомобиль перестает быть автомобилем.

Фото: Belkin Alexey/globallookpress.com

МАЛЕНЬКИЙ, НО ДОРОГОЙ ШАЖОК В БУДУЩЕЕ

Если учесть, что зарплаты в Китае ненамного выше российских, то треть миллиона — это звучит гордо. Безудержный прогресс, инспирированный политически, постепенно начал упираться в экономическую нецелесообразность.

Инструмент краудфандинга вообще-то использовался в основном для небольших стартапов малыми компаниями и благотворительными проектами. Из более-менее значимых автопроизводителей впервые поэкспериментировал с ним в ноябре-декабре прошлого года XPENG, и тоже ради замены чипов. Правда, чем тогда дело кончилось, широким массам неизвестно.

С какого бодуна к краудфандингу вдруг прибегнула Zeekr? Тут можно предположить два варианта. Самый очевидный — от компании слишком больших вложений потребовал небольшой шажок в будущее. А поскольку это будущее важно исключительно для достаточно узкой группы граждан со специфическими запросами, то китайцы благоразумно решили переложить затраты на их плечи.

Второй вариант — руководство Zeekr особого значения апгрейду чипа не придавало, а посему решило так: дадут автовладельцы денег — сделаем. Не дадут — да и ладно, просто вернем им все назад и закроем тему.