С миру по нитке: Zeekr пытается выжить, залезая в кошельки своих клиентов

Поток халявного государственного финансирования электромобильных и автопилотных затей постепенно иссякает. Автопроизводителям, оседлавшим модные тренды, приходится включать мозг, чтобы найти ресурсы для поддержания на должном уровне ожиданий своих инновационно-ориентированных покупателей. Ибо только они готовы переплачивать за продукт, возможности которого выходят далеко за рамки реально востребованного функционала.
ЛЮБИШЬ — ТАК ДОКАЗЫВАЙ
В минувший понедельник Zeekr — премиальное подразделение компании Geely — объявила о старте в Китае краудфандинговой кампании с целью сбора средства на обновление и модернизацию систем помощи водителю. Акция коснется машин 2024 модельного года — лифтбека 001 и минивэна 009. Производитель надеется стрясти с водителей, заинтересованных в апгрейде своих автомобилей, немалую сумму — в общей сложности 158,25 млн юаней, что на наши деньги составляет 1,75 млрд рублей.
Чтобы фокус удался, компании придется убедить три тысячи владельцев лифтбэков заранее оплатить полную предполагаемую стоимость работ — далее продолжу давать цены в переводе на отечественную валюту, чтобы не путаться непонятных «поднебесных» тугриках. Итак, хозяева вышеуказанных машин попадут на 370 тысяч рублей, а полторы тысячи владельцев минивэнов — на 425 тысяч рублей.
Напомню, что краудфандинг — это такой сбор средств, при котором люди добровольно вкладывают деньги в развитие компании, но взамен получают некие бонусы. В данном случае никаких поблажек не предусмотрено, и даже наоборот. Вопреки авансовому самопожертвованию добровольцев, оплачивать стоимость работ им все-таки придется практически заново, поскольку в зачет пойдет только ваучер на сумму, эквивалентную 220 тысячам рублей.
Вот мы потом хохотали! Что называется, не растерялся: любишь, так доказывай...
Суть предполагаемой модернизации состоит всего лишь в замене нынешних чипов автономного вождения Nvidia Orin-X производительностью 508 TOPS на Nvidia Thor-U мощностью 700 TOPS. Это позволит автомобилю ехать по выстроенному маршруту без активного участия водителя, парковаться в автоматическом режиме и совершать автономный экстренный объезд препятствий. Естественно, без такого набора автомобиль перестает быть автомобилем.
МАЛЕНЬКИЙ, НО ДОРОГОЙ ШАЖОК В БУДУЩЕЕ
Если учесть, что зарплаты в Китае ненамного выше российских, то треть миллиона — это звучит гордо. Безудержный прогресс, инспирированный политически, постепенно начал упираться в экономическую нецелесообразность.
Инструмент краудфандинга вообще-то использовался в основном для небольших стартапов малыми компаниями и благотворительными проектами. Из более-менее значимых автопроизводителей впервые поэкспериментировал с ним в ноябре-декабре прошлого года XPENG, и тоже ради замены чипов. Правда, чем тогда дело кончилось, широким массам неизвестно.
С какого бодуна к краудфандингу вдруг прибегнула Zeekr? Тут можно предположить два варианта. Самый очевидный — от компании слишком больших вложений потребовал небольшой шажок в будущее. А поскольку это будущее важно исключительно для достаточно узкой группы граждан со специфическими запросами, то китайцы благоразумно решили переложить затраты на их плечи.
Второй вариант — руководство Zeekr особого значения апгрейду чипа не придавало, а посему решило так: дадут автовладельцы денег — сделаем. Не дадут — да и ладно, просто вернем им все назад и закроем тему.