Продающийся в России лифтбэк Avatr 12 испытают льдами Антарктиды

Производители электрического лифтбэка Avatr 12 привезли его на просторы Антарктики, чтобы проверить надежность автомобиля в условиях суровых холодов. Если все пройдет успешно, «китаец» будет привлекать покупателей не только футуристичным дизайном, технологиями и почти 600-сильной силовой установкой, но и морозоустойчивой репутацией.

Пятидверка вышла на наш рынок совсем недавно

По словам представителей марки Avatr, являющейся «дочкой» хорошо известного в России «поднебесного» автогиганта Changan, литфтбэку с индексом 12 посчастливилось стать первым электрокаром в мире, доставленным на самый южный континент Земли. На сегодняшний день пятидверка уже успела познакомиться с температурой -50°C. Прочие подробности тестов пока неизвестны.

Габариты Avatr 12 составляют 5020х1999х1460 мм при расстоянии между осями 3020 мм. Кузов получил снаружи авангардное оформление, традиционные зеркала могут быть заменены камерами, внимание привлекают двери без рамок и спойлер с электроприводом.

В русскоязычном варианте название автомобиля правильно читается как «Аватр-один-два». Он «вооружен» парой электромоторов, выдающих 578 л.с. За счет литиевой батареи емкостью 94,53 кВт*ч запас хода достигает 565 км.

