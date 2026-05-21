Российская премьера второго электрокара Umo пройдет летом

Производители электрокаров Umo анонсировали запуск второй модели в нашей стране. Дебют новинки должен состояться в течение грядущего лета. Модельный ряд нового российского бренда пополнит крупный автомобиль, который «придется по вкусу рынку».

В беседе с агентством ТАСС об этом заявил Илья Рашкин, основатель и генеральный директор компании «Эм Рус», занимающейся продвижением Umo на отечественном рынке. На сегодняшний день нет ни изображений, ни технических подробностей, касающихся анонсированной «элетрички».

Топ-менеджер добавил, что выпуск электрогрузовика EVM Pro поставили на паузу. Однако уже идет разработка другого представителя линейки коммерческого транспорта, компания планируют вернутся в сегмент с другой моделью.

Сейчас модельный ряд трехбуквенной марки состоит только из батарейного кроссовера Umo 5, чьим донором стал китайский GAC Aion Y Plus образца прошлого года. Кузов «электрички» вытянут в длину на 2750 мм, под капотом установлена 204-сильная силовая установка. Предусмотрена батарея емкостью 63,2 кВт⋅ч, запас хода без подзарядки ограничивается отметкой 420 км. «Пятерку» делают на столичном заводе «Москвич», SUV пока можно встретить на дорогах только в качестве такси, свободных продаж нет.

