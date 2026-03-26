В России заметили электрический хетчбэк Umo 3

Судя по всему, «фотошпионы» выследили в нашей стране вторую модель бренда Umo, продвижением которого на отечественном рынке занимается «Яндекс». Речь идет о пятидверке с индексом 3, выехавшей на дорожные испытания.

Новинка попала в кадр во время тестов

Изображение Umo 3 опубликовал телеграм-канал «Автопоток». Несмотря на плотную камуфляжную пленку, можно предположить, что под ней скрывается китайский донор GAC Aion UT. Его характеристики не являются секретом, поскольку продажи такой машины в Китае стартовали в начале прошлого года.

Габариты пятиместной «тройки» — 4270х1850х1575 мм при колесной базе 2750 мм. На родине за движение хэтча отвечает 136-сильный электродвигатель, обеспечивающий тягу 145 Нм. Производители предусмотрели две модификации батарей на выбор емкостью 34,8 и 44,1 кВт⋅ч. На одной зарядке электромобиль способен проехать от 330 до 420 км. Отметим, что для других рынков характеристики изменены.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что российские продажи электрокроссовера Umo 5 запустят в апреле.