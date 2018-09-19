На рынок выходит новый кроссовер на платформе Skoda Kodjaq

Seat Tarraco с габаритами 4735х1658х2800 мм будет предлагаться в пяти- и с семиместных вариантах. Объем багажного отсека составит 760/2000 л. В силовую линейку войдут два бензиновых и два дизельных силовых агрегата.

Станадртную переднеприводную модификацию оснастят 1,5-литровой «четверкой» с турбонаддувом мощностью 150 л. с., которая будет работать в паре с шестиступенчатой «механикой». А 2,0-литровый 190-сильный мотор укомплектуют семиступенчатым «роботом» и полным приводом. Турбодизели с тем же рабочим объемом, которые выдают 150 и 190 л. с., будут предлагаться только в версиях 4х4. Кроме того, в будущем планируется выход гибридной модификации.

Seat Tarraco встанет на ковейер завода Volkswagen в немецком Вольфсбурге, а в продажу поступит уже в этом году.