KIA представила новый бюджетный кроссовер SP

KIA SP дебютировал в этом году на мотор-шоу Auto Expo 2018 в Нью-Дели, и на индийском рынке уже совсем скоро будет запущена в производство его серийная версия под названием Tusker.

Прототип, построенный на общей платформе с Hyundai Creta, получил оригинальное двухуровневое офрмление свтодиодной головной оптики, обвес из неокрашенного пластика и декоративные накладки на глушитель.

По предварительным данным, в силовую линейку серийного SP войдут агрегаты, производство которых будет налажено в Индии для Tusker: новый бензиновый 118-сильный двигатель с турбонаддувом T-GDI объемом 1,0 л и 1,5-литровый турбодизель мощностью 115 л. с. В качестве коробки передач предложат шестиступенчатую «механику» или шестискоростной «автомат».

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», накануне корейцы показали тизер KIA Soul нового поколения и объявили дату его премьеры.