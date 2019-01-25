Genesis обкатывает новый кроссовер

Новый корейский «паркетник» «вырос» из концепткара Genesis GV80 Fuel Cell Concept, представленного еще в 2017 году. И сейчас дело движется к официальному дебюту.

Серийный автомобиль попал на фото, опубликованные изданием Motor1, в полном камуфляже. Но взгляд «цепляют» некоторые особенности новинки. Можно предположить, что авто получит довольно много внешних отличий от прототипа. Например, решетка радиатора, скорее всего, не будет такой массивной. А передние фары, хоть и проглядывают через двойные прорези в пленке, вероятно, получат более классический вид. Кроме того, не стоит ожидать в списке оснащения боковые камеры: их место занимают традиционные зеркала.

По неподтвержденным данным, Genesis GV80 оснастят 315-сильным мотором объемом 3,8 л и системой полного привода. Может быть, в арсенале авто будет и боле мощный «атмосферник» — пятилитровая «восьмерка», развивающая до 420 «лошадей».

Ни о спецификациях, ни о сроках появления информации пока нет. Возможно, конкурента Audi Q7 и BMW X5 покажут ближе к концу года.