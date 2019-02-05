Появились свежие подробности о новейшем кроссовере KIA Tusker

Новый «паркетник» — серийное воплощение концепткара Kia SP, представленного в феврале прошлого года на автосалоне в Нью-Дели — судя по снимкам, сохранит основные черты прототипа. И хотя защитная накидка не дает разглядеть детали, все же видна характерная радиаторная решетка, а также высокая линия подоконника и квадратные арки.

KIA Tusker будут собирать на той же модульной платформе, что и Hyundai Creta. И хотя «тележка» дает возможность производить и большие трехрядные кроссоверы, число мест в новинке не превысит пяти.

Никаких подробностей о технической начинке пока не всплывает. Но, по предварительным данным, новинка получит 140-сильную турбированную «четверку» объемом 1,4 л, унаследовав ее от KIA Ceed.

Ссылаясь на свои источники, издание TheKoreanCarBlog рассказало, что KIA Tusker приедет на мотор-шоу и Нью-Йорк. Мероприятие стартует 19 апреля.

Ожидается, что автомобиль пополнит продуктовую линейку бренда на местном рынке, а также в Китае, Соединенных Штатах и Индии. Не стоит исключать и того, что модель доберется до российских потребителей.