В России будут собирать новый кроссовер FAW Besturn X40

Субкомпактный FAW Besturn X40, как уже писал ранее портал «АвтоВзгляд», будет доступен российским потребителям не раньше апреля-мая этого года. Но появились новые подробности.

По данным «Автостата», «паркетник» может быть поставят на конвейер калининградского завода «Автотор», но окончательное решение пока не принято. Стоит сказать, что на этом предприятии уже производят другую модель FAW — Besturn X80, пока единственную легковушку в отечественной продуктовой линейке марки.

Напомним, что Besturn X40 оснастят единственным 108-сильным мотором объемом 1,6 л. Двигатель контактирует с пятиступенчатой «механикой» или с шестискоростной АКП от японской компании Aisin.

Новинка, чьи ценники озвучат ближе к старту продаж, навяжет конкуренцию Changan CS35 и Chery Tiggo 3. Уже в базовой комплектации авто получит 17-дюймовые легкосплавные диски, боковые подушки безопасности и крепления для детского кресла ISOFIX. Кроме того, автомобиль сможет похвастать парктрониками и мультимедийным комплексом с дисплеем диагональю восемь дюймов.